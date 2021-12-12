Санкт-Петербург, 12 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Возобновилось движение скоростных поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки, прерванное в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. На первом составе, прибывшем на Финляндский вокзал Петербурга утром 12 декабря за пассажирами, в столицу Финляндии отправились всего 22 человека.

Телеграмм-канал ОАО «РЖД» Скоростной поезд «Аллегро»

Причем, это не туристы, а те, кто едет в служебную командировку, владеет имуществом в Финляндии, имеет вид на жительство или гражданство этой страны, отмечает телеканал «Санкт-Петербург». Обычные туристические поездки между двумя странами или выезды на отдых по-прежнему запрещены.

Встречали и провожали первый поезд под музыку оркестра. Как раз сегодня, 12 декабря, исполнилось 11 лет с момента запуска «Аллегро». За это время поезда перевезли более 4 млн пассажиров.

«Поезд будет курсировать дважды в день <…> Отправление из Петербурга в 06:40 и в 15:30 по рабочим дням. И выходные дни — в 11:30 и в 15:30. Пока две пары, но с увеличением пассажиропотока возможно восстановление четырех пар, как это было в допандемийный период», — отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Как напоминают в ОЖД, возобновление движения поездов «Аллегро» произошло в соответствии с распоряжением правительства РФ № 3422 от 2 декабря 2021 года. Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в составах действуют противоэпидемические меры обоих государств. В течение всей поездки пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты, как в самолетах.

Гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, а в пути следования заполнить специальную анкету.

Граждане России, прибывающие из Финляндии, после приобретении билета должны заполнить анкету на портале «Госуслуг». В течение 48 часов со дня прибытия им необходимо будет пройти ПЦР-тест (кроме вакцинированных против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или перенесших заболевание в последние шесть месяцев). До получения результатов теста граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в Финляндии вакциной.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию» проезд иностранных граждан железнодорожным транспортом допускается только для граждан РФ и Финляндии», — подчеркнули в ОЖД.