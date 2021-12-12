Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростова» Павел Мамаев может в скором времени перейти в подмосковную команду «Химки». Об этом 12 декабря сообщает «РБ Спорт».

Павел Мамаев Usfootball.info

По информации источника, 33-летний футболист, срок контракта которого с ростовской командой истекает в декабре, может перейти в «Химки» на правах свободного агента в январе 2022 года.

При этом уточняется, что вопрос о переходе игрока будет также зависеть от его восстановления после перенесенной в октябре операции на ахилловом сухожилии.

Отметим, в нынешнем сезоне Павел Мамаев сыграл в составе «Ростова» в шести матчах Российской Премьер-лиги и не отметился в них никакими результативными действиями.