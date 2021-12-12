Орджоникидзевский район, , 15:50 — REGNUM Спасатели нашли двоих туристов, пропавших в горах Орджоникидзевского района Хакасии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, их обнаружили с борта вертолёты Ми-8, проводившего разведку в районе села Приисковое.

Туристов обнаружили с вертолёта МЧС Главное управление МЧС по Хакасии

Двое мужчин из Лесосибирска выехали на снегоходах днём 11 декабря и не вернулись. Обеспокоенные работники гостиницы обратились к спасателям, после чего была организована поисковая операция, в которой задействовали воздушное судно.

Выяснилось, что во время прогулки один из снегоходов попал в ручей. Пока туристы его вытаскивали, наступил вечер, в связи с чем они решили заночевать в лесу.

«Проведя ночь в импровизированном укрытии, снегоходчики направились в сторону села, на подходе к которому их обнаружила поисковая группа спасателей и волонтёров», — отметили в управлении.

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