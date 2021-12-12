Москва, , 15:48 — REGNUM Представители спецслужб США «лезли» везде в 1990-е годы, присутствовали даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса России. Об этом расскзал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«Я работал в Петербурге в качестве заммэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде, и даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались в Госдеп, в ЦРУ о результатах своей работы», — отметил он.

«У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках него на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели специалисты из США, — добавил Путин. — Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день».