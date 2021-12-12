Афины , , 15:42 — REGNUM Укрепление связей греков за рубежом с Грецией является национальным и политическим приоритетом, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Кацаниотис в интервью Афино-Македонскому информационному агентству 12 декабря.

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Кацаниотис курирует вопросы, связанные с жизнь греков диаспоры. По его словам, что государство на деле должно твердо стоять на стороне греков во всем мире. Обсуждая политику в отношении греков за рубежом, Кацаниотис дал понять, что Греция выстраивает с ними отношения на всех уровнях, основываясь на структурированном плане, чтобы еще больше сблизиться со своими детьми, которые живут за пределами ее границ, и интегрировать всех греков, где бы они ни жили, в национальное тело.

Подчеркивая важность роли греков за рубежом, замминистра сказал об «огромном и драгоценном национальном капитале» Греции, о том, что «у нас есть долг и цель объединиться и мобилизоваться для продвижения нашей страны». Кацаниотис также особо отметил «неоценимый вклад мирового эллинизма в создание международного щита против растущей турецкой агрессии».