Москва, , 15:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил лидеру США Джо Байдену телеграмму в связи с гибелью более 100 человек из-за торнадо в Кентукки. Текст послания 12 декабря опубликован на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — написал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Кентукки прошли 4 торнадо, разрушения в результате бедствия зафиксированы в 15 округах.

Губернатор штата Энди Бешир заявил, что в результате разгула стихии погибло более 100 человек. Байден поручил оказать помощь пострадавшим.