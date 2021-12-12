Хохфильцен, Австрия, , 15:35 — REGNUM Российская мужская сборная по биатлону стала третьей в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом первое место на этапе мирового первенства заняла национальная команда Норвегии, которая прошла эстафету за 1 час 14 минут 34,8 секунды без штрафных кругов и с пятью дополнительными патронами.

Вторыми финишировали представители Франции, отставшие от победителей на +21,2 секунды, также без штрафных кругов и с восемью дополнительными патронами.

Российская команда, за которую выступали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, отстала от лидеров на +47,3 секунды при одном штрафном круге и девяти дополнительных патронах.