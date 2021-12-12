Санкт-Петербург, 12 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Суд в Петербурге в воскресенье, 12 декабря, отправил в следственный изолятор 24-летнего молодого человека, который по мотивам ревности облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника на канале Грибоедова вечером 10 декабря.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Подозреваемый в нападении с использованием кислоты в зале суда

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в ходе заседания в Октябрьском районном суде стало известно, что в настоящее время подозреваемого зовут Даниил Кот, а ранее он носил имя Даниял Талибов.

Мужчина признался в содеянном, заявил о раскаянии, против меры пресечения в виде стражи не возражал. Суду он пояснил, что потерпевшая П. якобы ему «изменила», что и стало причиной его злодейского поступка.

«На вопрос суда о какой измене может идти речь, если никаких близких отношений с П. не было, Даниил дополнил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он пытался покончить с собой», — отметили в пресс-службе.

Как стало известно, в ходе нападения злоумышленник использовал серную кислоту, которую вылил в область головы и туловища несовершеннолетней девушки, причинив ей физическую боль и телесные повреждения: химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, составляющий 11% поверхности тела, а также химический ожог роговиц. Спутник девушки получил незначительные повреждения.

Кот обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый останется под стражей как минимум по 8 января 2022 года.