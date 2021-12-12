Москва, 12 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Злоумышленники могут использовать технологии искусственного интеллекта для создания поддельных видео с участием того или иного человека. Об этом рассказал директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов «Известиям».

Ivan David Gomez Arce Хакер

Эксперт отметил, что в период пандемии резко выросла популярность сервисов для видеосвязи. Это привело к тому, что злоумышленники стали искать возможности использования новых технологий для мошенничества и вымогательства.

Абуталимов заявил, что главной опасностью при видеосвязи может стать использование технологии «дипфейк», позволяющей создавать поддельные видео с помощью искусственного интеллекта. Получаемые с помощью этой технологии видео могут в точности воспроизводить особенности речи и поведения конкретных людей.

«Используя дипфейк, мошенники могут звонить родственникам или деловым партнерам человека по видеосвязи или создать ролик с участием копии этого человека для рассылки с целью шантажа», — подчеркнул специалист.