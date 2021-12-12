Краснодар, , 15:24 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ доложит председателю ведомства Александру Бастрыкину подробности инцидента со сменой курса пассажирского самолета из-за неопознанного воздушного лайнера. Поручение будет выполнять и. о. руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Павел Выменец.

«Известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», — отмечается на сайте СК.

Самолет якобы был развернут над Черным морем — в 50 км от Сочи. Ранее СМИ утверждали, что сменить курс в тот день были вынуждены сразу два борта. Это произошло из-за того, что «неопознанное судно» вошло в зону аэропорта Сочи без связи и предупреждения.