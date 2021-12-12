Давос, Швейцария, , 15:21 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов стал третьим в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Устюгов

При этом первым финишировал Симен Хегстад Крюгер из Норвегии, который прошел дистанцию за 32 минуты 20,4 секунды.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Клэбо, отставший от победителя на +22,9 секунды. Устюгов занял третье место, отстав от лидера на +27,2 секунды.

Отметим, позднее 12 декабря в Давосе состоится гонка на 10 км свободным стилем у женщин.