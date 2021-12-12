Кемерово, 12 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области пенсионерка хотела купить брус для строительства, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Материалы для строительства «Экотроп №2» в Серебрянном бору

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Калтану обратилась 64-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у неё деньги. Сумма причинённого ущерба составила около 170 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

Выяснилось, что пенсионерка решила приобрести брус для строительства. Она нашла в интернете компанию, занимающуюся поставками стройматериалов, и менеджер сообщила, что организация готова предложить необходимое количество бруса за меньшую сумму, чем указано на сайте. Оформив договор, женщина перевела 71 900 рублей на указанный счёт. Через несколько дней пенсионерке позвонили из центра логистики и сообщили, что доставка переносится и она будет бесплатной. Узнав про это, пожилая женщина сделала дозаказ стройматериалов на 98 000 рублей и стала ждать товара. Но в указанные сроки груз она так и не получила. Попытки связаться с компанией успехом не увенчались.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленников. Уже известно, что номера телефонов, с которых они звонили, зарегистрированы в Москве и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».