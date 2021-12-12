Москва, , 15:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» рассказал, что страна в 1990-е годы находилась в состоянии «гражданской войны».

«Ситуация была очень сложной, это касалось внутреннего состояния всего государства… Это касалось экономики, … правоохранительной сферы и вооруженных сил. … Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — сказал он.

По его мнению, в те годы Запад был уверен в скором распаде России: он видел карты, на которых страна была разбита на несколько государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран, добавил Путин.

«Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия … Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени», — добавил Путин.