Лион, Франция, 12 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского «Зенит» Сердар Азмун может в скором времени перейти в команду «Лион». Об этом 12 декабря сообщает L’Equipe.

Steindy Сердар Азмун

По информации источника, французская команда убеждает руководство «Зенита» отпустить 26-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

При этом отмечается, что из-за того, что контракт игрока истекает летом 2022 года, это будет единственный для «Зенита» шанс получить компенсацию за переход форварда. Сумма трансфера оценивается в $3 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче и отличился в них десятью голами и четырьмя голевыми пасами.