Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Правительство США рассматривает возможность ужесточения экономических санкций в отношении крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Микросхема Magnascan

В прошлом году власти США внесли компанию SMIC в «чёрный список», лишив её доступа к современному оборудованию американского производства. Это решение в правительстве США объяснили предполагаемыми связями компании с вооружёнными силами Китая.

После этого SMIC начала пользоваться лазейками в американском законодательстве, позволяющем закупать у производителей из США некоторое оборудование. По данным WSJ, власти США рассматривают возможность ужесточения санкций против SMIC, что закроет для китайской компании лазейки в нормативных актах.

Издание отмечает, что в ближайшие месяцы США может ввести санкции в отношении ряда других китайских компаний. Им также может быть запрещено свободное приобретение американского оборудования.

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