Калуга, 12 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Обнинске по обращению жителей многоквартирного дома проведена прокурорская проверка деятельности управляющей организации в части надлежащего осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, В ходе проверки установлен факт присвоения должностным лицом организации денежных средств в размере более 2,2 млн рублей, вверенных собственниками многоквартирного дома управляющей компании, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Опрошенные жильцы пояснили, что данные деньги на протяжении нескольких лет собраны ими по статье «Текущий ремонт» в размере 15 руб. за 1 кв.м. для проведения восстановительных работ дома, однако до настоящего времени работы не проведены, накопления отсутствуют. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ведется расследование. Виновному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию Калужской области, всего в регионе за 11 месяцев 2021 года были лишены лицензий восемь управляющих компаний — за ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению многоквартирными домами, банкротство и огромные долги поставщикам ресурсов. В настоящее время в областном Арбитражном суде находятся иски на аннулирование лицензий ещё у пяти калужских управляющих компаний.