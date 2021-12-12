Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Джо Байден — президент США — заявил, что в случае якобы «вторжения» РФ на Украину Москва будет «изолирована финансово». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее…», — рассказал он.

Ранее Байден также говорил, что в случае возможного «вторжения» РФ на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.