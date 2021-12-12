Эдинбург, Великобритания, , 14:50 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к защитнику команды из Эдинбурга «Хайберниан» Райану Портеусу. Об этом 12 декабря сообщает The Sun.

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По данным источника, руководство краснодарской команды готово предложить за 22-летнего футболиста £ 1 млн (около € 1,2 млн) и надеется, что «Хайберниан» отпустит игрока во время зимнего трансферного окна.

При этом нынешний контракт защитника рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Райан Портеус сыграл в составе «Хайберниана» в 14 встречах чемпионата Шотландии и отметился в них одним забитым голом.

При этом «Краснодар» в настоящее время занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 28 очков после 17 туров.