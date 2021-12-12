Киев, , 14:47 — REGNUM Украинский кризис стал предшественником нового мирового порядка, а также «положил начало опасной эре международных отношений». Старший научный сотрудник Брукингского института Томас Райт (соавтор книги «Афтершоки: политика пандемии и конец старого мирового порядка») рассказал The Atlantic о конце однополярного мира во главе с США.

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Он подчеркнул, что присоединение Крыма, строительство искусственных островов Китаем в Южно-Китайском море, интервенция в Сирию, использование военной мощи Турцией являются свидетельством изменений внешнеполитической среды.

«США могли относиться, а иногда и относились к геополитическим интересам соперничающих или даже дружественных держав как к второстепенному делу. Больше так поступать они не могут», — отметил Райт.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о сосредоточении войск на российско-украинской границе нужно для возобновления дискуссии о выполнении минских соглашений.