Москва, , 14:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сообщил, что распад СССР стал для него трагедией, как и для большинства граждан страны. Об этом он заявил в фильме «Россия. Новейшая история», вышедшем 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

«(Стало — прим.) такой же трагедией, как для большинства граждан страны, — сказал он. — Ведь что такое распад СССР? Это распад исторической России под названием Советский Союз».

7 декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в ходе выступления в конгрессе об опасениях США, что Путин планирует войти в историю, воссоздав СССР. Она отметила, что о РФ рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.