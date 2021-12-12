Москва, , 14:37 — REGNUM Чемпион Олимпийских игр 1964 года по фехтованию Юрий Шаров скончался на 83-м году жизни. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

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«Федерация фехтования России с прискорбием сообщает о том, что на 83-м году ушел из жизни Юрий Дмитриевич Шаров», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам олимпийского чемпиона.

Отметим, Юрий Шаров является победителем командного турнира рапиристов на Олимпийских играх 1964 года и обладателем серебра в этой дисциплине он на Олимпиаде 1968 года. Кроме того, в его активе четыре золотые, серебряная и бронзовая медаль мировых первенств.

По окончании спортивной карьеры работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, а также тренером сборной России. Подготовил 12 мастеров спорта. В 1964 году Шаров был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.