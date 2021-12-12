Багдад, 12 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Правительство Ирака эвакуировало из района польско-белорусской границы 3,5 тыс. мигрантов. Об этом 12 декабря сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.
«До настоящего времени министерству удалось организовать 9 вывозных рейсов из Минска», — отметил он.
С помощью данных рейсов на родину вернулись добровольно 3 тыс. 556 мигрантов с белорусско-польской границы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕС существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его данным, у «структуры» созданы ячейки в Германии, во Франции и в других государствах.