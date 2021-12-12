Москва, , 14:31 — REGNUM Самой опасной ошибкой автолюбителей в зимний период является несоблюдение необходимой дистанции от впереди идущего авто. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рекомендации экспертов сервисов «СберУслуги» и «СберАвто».

Автомобили зимой Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперты напомнили, что в зимний период резкой ухудшается сцепление шин с дорогой. Из-за этого любые резкие манёвры могут привести к заносу.

В условиях зимы необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и учитывать погодные условия. На сколькой дороге удлиняется тормозной путь, поэтому недостаточная дистанция до впереди идущего автомобиля может привести к аварии.

Также в холодную погоду не стоит пренебрегать регулярной мойкой автомобиля очисткой от снега перед каждой поездкой. Если не сбросить снег с крыши автомобиля, то при движении от может упасть на лобовое стекло позади идущего авто.

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