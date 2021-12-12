Омск, 12 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В заксобрании Омской области в рамках празднования Дня Конституции России состоялась торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Омской области Вручение паспортов школьникам

В здании парламента собрались 27 школьников — победители олимпиад, детских творческих конкурсов и спортивных состязаний, а также активисты общественной жизни и участники движения «Юнармия».

В ведомстве поздравили детей, а также выразили благодарность их родителям за достойное воспитание, напомнив о бережном, ответственном отношении к основному удостоверению личности.