Новосибирск, , 14:23 — REGNUM С вводом нового графика движения на сети железных дорог с сегодняшнего дня, 12 декабря, изменится расписание ряда пригородных поездов, курсирующих на территории Кемеровской и Томской областей. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Пригородный поезд Uz.gov.ua

«Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Болотная — Тайга, Тайга — Мариинск, Плотниково — Кемерово, Шишино — Кемерово, Кемерово — Плотниково, Кемерово — Шишино, Новокузнецк — Мундыбаш — сокращение времени в пути составит от 1 до 4 минут», — уточнили в ЗСЖД.

В новом графике изменилось и курсирование скорого поезда сообщением Новокузнецк — Новосибирск. Также назначается новый скорый поезд сообщением Томск-2 — Новосибирск.