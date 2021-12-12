Вашингтон, 12 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Прошедший год окончательно внёс жанр видеосаммитов в мировую политическую жизнь. Особо они полюбились президенту США: проведя трудные видеопереговоры с главой КитаяСи Цзиньпиноми президентом РоссииВладимиром Путиным, наканунеДжо Байден выступил на открытии масштабного онлайн-проекта — виртуального «Саммита за демократию». На мероприятии отметятся главы государств и правительств, бизнесмены и правозащитники из 110 стран и территорий, но «трудные» собеседники приглашений не получили, пишет Институт РУССТРАТ.

Gage Skidmore Джо Байден

Эксперты считают, что Вашингтон задумал двухдневный форум как новый геополитический проект, с помощью которого США вновь придут к мировому лидерству, опираясь на ценности демократии. Байден в который раз озвучил своё главное направление в международной политике — противостояние демократий авторитаризму.

Белый дом таким образом сформулировал главную задачу саммита: «страны должны принимать обязательства и вырабатывать инициативы по трем главным темам — защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией, а также заниматься продвижением уважения к правам человека».

Подобное новое миссионерство США смутило многих европейских экспертов — устойчивые критерии истинной демократии до настоящего времени так и не определены, а значит, дело закончится выборочным введением санкций против лиц, а то и стран, которые, по мнению организаторов, причастны к серьезным нарушениям по трем вышеперечисленным направлениям.

Организаторы объявили, что планируют через год провести уже очный «Саммит за демократию», то есть можно наблюдать разворачивание нового, постоянно действующего механизма разделения мира на «своих» и «чужих». Стоит предполагать, что попасть в группу «демократических» стран можно будет лишь, успешно сдав экзамен на послушание и безошибочно выбрав геополитические приоритеты, пишут в РУССТРАТ.

Эксперты института отметили, что от форума стоит ожидать большого количества антироссийской риторики, но интересны механизмы давления, которые будут озвучены. Важно обратить на них внимание, чтобы понимать, каким образом им противостоять.