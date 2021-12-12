Новосибирск, 12 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Новосибирское завтра, 13 декабря, ночью ожидается без существенных осадков, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура воздуха −19…−21 °C, на дорогах местами гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Мороз

При этом в Новосибирской области завтра, 13 декабря, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Температура ночью −15… −20 °C, местами до — 25 °C; днём −8… −13 °C, местами до — 18 °C.

Отметим, что сегодня, 12 декабря, в Новосибирске было преимущественно без осадков, температура воздуха составила −10…−12 °C, с понижением в течение дня до — 17 °C.