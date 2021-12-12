Москва, , 14:22 — REGNUM Научная статья, в которой среди прочего указывается, что проведение всеобщей вакцинации способствует ускорению появления новых штаммов SARS-CoV-2, была опубликована в журнале «Vaccines».

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При этом авторами обнародованной 5 декабря статья являются 30 человек, из числа которых 26 являются сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Становится очевидным, что в условиях повышения коллективного иммунитета, который развился в результате перенесенного заболевания и вакцинации, количество вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в белке RBD и S будет быстро увеличиваться», — говорится в статье.

Также авторы статьи признают, что из-за указанных мутаций эффективность имеющихся вакцин от нового заболевания, снижается.

«Уже сообщалось, что все эти мутации увеличивают сродство к рецептору ACE2 и / или снижают нейтрализующий эффект антител», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованных данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) стало известно, что штамм коронавируса «Омикрон» чаще выявляют у полностью прошедших вакцинацию от нового заболевания.