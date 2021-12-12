Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Конституция России является гарантом прав и свобод граждан, а также основой её устойчивого и стабильного социально-экономического развития повышения качества жизни населения и укрепления политического авторитета страны. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём поздравлении с Днём Конституции.

Конституция РФ

Kremlin.ru

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Он отметил, что Свердловская область динамично развивается во многом благодаря чёткой расстановке приоритетов, которые закреплены в Конституции. Здесь укрепляется социальная сфера, развивается гражданское общество, а также создаются условия как для самореализации людей, так и для роста благосостояния.

Также глава региона пожелал уральцам энергии, крепкого здоровья, уверенности в будущем и оптимизма. «Убеждён, что фундаментом сильного региона, основой процветания России всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии граждан», — сказал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституция РФ была принята на всероссийском референдуме 12 декабря 1993 года. А летом 2020 года по итогам общероссийского опроса в неё были внесены изменения.