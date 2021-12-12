Берлин, , 14:06 — REGNUM Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) выдало Mercedes-Benz разрешение на выпуск автомобилей с 3 уровнем автопилота. Об этом сообщает пресс-служба концерна Daimler.

Mercedes-Benz (сс) Sebastian Pociecha

При третьем уровне автоматизации вождения водителям разрешается убирать руки с руля при активации автопилота. Законы о дорожном движении Германии позволяют использовать автопилот 3-го уровня только при движении со скоростью до 60 км/ч.

Первым автомобилем Mercedes-Benz, который получит автопилот третьего уровня Drive Pilot, станет модель S-класс. В Германии клиенты смогут приобрести такие автомобили в первой половине 2022 года.

«Впервые за 136 лет истории автомобилестроения автомобиль сможет двигаться самостоятельно в динамической среде при определённых условиях», — отметил член правления Daimler AG Маркус Шефер.

В Mercedes-Benz отметили, что автопилот третьего уровня станет доступен в других странах при внесении соответствующих изменений в местное законодательство. Тест-драйвы таких систем проводятся в США, Китае и ряде других стран.

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