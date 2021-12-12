Новосибирск, 12 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Пролётное строение моста через реку Обь в Новосибирске достигло правого берега. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

Пресс-служба Группы «ВИС» Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске

"Группа «ВИС» завершила один из ключевых и самых технологически сложных этапов концессионного проекта по созданию мостового перехода через реку Обь в Новосибирске. Многотонная конструкция пролётного строения, надвижка которой началась 27 марта 2021 года, пересекла русло реки и прошла от левого до правого берега на высоте 13,5 метра над водой», — уточнили в компании.

Отмечается, что на сегодняшний день строители закончили 12-ю стадию надвижки. За 8,5 месяца собрано и надвинуто над руслом пролётное строение длиной 546 погонных метров и весом 7432 тонны. Всего предусмотрено 16 стадий надвижки.