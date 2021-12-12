Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» чаще выявляют у полностью прошедших вакцинацию от нового заболевания. Это следует из обнародованных данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает 12 декабря Reuters.

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Уточняется, что из 43 заразившихся «Омикроном» в США, 34 человека полностью прошли вакцинацию, а 14 из них — получили также бустерные дозы вакцины.

Также указывается, что новый штамм был выявлен у людей в возрасте от 18 до 39 лет и шестеро из них ранее уже переболели новым заболеванием.

Отметим, первый случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен в США 1 декабря у полностью вакцинированного человека, вернувшегося из Южной Африки.