Москва, , 13:53 — REGNUM Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ — сообщил, что готовятся загранпоездки главы российского государства Владимира Путина.

«Готовятся еще поездки, — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». — Индия — объяснимо, потому что это страна, с которой у нас особое привилегированные отношения партнерства».

6 декабря Путин побывал в Нью-Дели с рабочим визитом. Переговоры президента РФ с премьером Индии Нарендрой Моди длились почти 3,5 часа.