Москва, , 13:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину, заявил, что, «видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс».

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«Действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президенты РФ и США провели переговоры в закрытом режиме по видеосвязи. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.