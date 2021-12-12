Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Очередной подъём заболеваемости COVID-19 характеризуется быстрым развитием и тяжестью заболевания. В связи с этим меры профилактики приобрели особую важность, заявляют уральские врачи, работающие в «красных зонах».

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Травматолог-ортопед городской больницы №36 Екатеринбурга Александр Гордеев отмечает, что все случаи являются тяжёлыми и непредсказуемыми, и пациенты постоянно нуждаются в наблюдении. COVID-19 непредсказуем и скоротечен.

«Приходишь на работу, пациент в добром здравии, а на следующем дежурстве он уже в реанимации», — говорит медик. И добавляет, что привитые пациенты переносят болезнь намного легче.

Терапевт Елена Дедюхина также отмечает, что реанимация заполнена всегда. Она констатировала, что COVID-19 обостряет имеющиеся у человека заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, во время очередной волны пандемии коронавируса под ковидные госпитали перепрофилировали кардиологические отделения. Из-за этого не все граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могли получить своевременную помощь.