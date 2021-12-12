Москва, 12 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В ходе составившегося 7 декабря разговора в формате видеосвязи президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что российские войска, находящиеся на своей территории, никому не угрожают. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в этом случае речь идет о России «и о Европе, которая является нашим общим домом», в то время, как «американцы находятся по ту сторону океана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время открытия переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что он очень хотел бы лично увидеться с американским лидером.