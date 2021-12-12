Пекин, , 13:43 — REGNUM США используют демократию «в качестве оружия массового поражения, с которым они лезут в другие страны и разрушают их». Об этом сообщил представитель МИД Китая, пишет 12 декабря Die Welt.

«США организовали саммит, чтобы провести линии идеологических предрассудков, — заявил он. — И чтобы найти способы применения демократии в качестве оружия и вызвать раскол и конфронтацию».

Напомним, 10 декабря президент США Джо Байден открыл виртуальный «саммит за демократию» с участием более чем ста стран, но без РФ и Китая.

В МИД РФ назвали жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет.