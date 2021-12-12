Москва, , 13:39 — REGNUM В столице России, Москве, наблюдается редкое для Центральной России природное явление — изморозь. Об этом 12 декабря сообщил в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в условиях мороза, относительно высокой влажности воздуха и слабого ветра наблюдается довольно редкий для Центральной России вариант осадков, как изморозь (кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москву 12 декабря придет резкое потепление, которое продержится до конца следующей недели.

Уже ближайшей ночью в столице будет — 11 …-12 градусов, а днём 13 декабря температура составит — 2 …-4 градуса.