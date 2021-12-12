12 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 15:19 — REGNUM



Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Появились сообщения, что первую предвыборную поездку кандидаты в президенты Франции Эрик Земмур и Валери Пекресс намерены «в ближайшие дни» совершить в Армению. Во французской прессе утверждается, что несколько представителей армянской общины Франции написали открытое письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором пригласили последнего также посетить Армению. Ранее посол Франции в Ереване Анн Луйо говорила, что Макрон «будет очень рад побывать в Ереване, но дата пока не определена». Утверждается, что если такой визит состоится, то он будет приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Календарь выборов и традиции позволяют Макрону не спешить. Предполагается, что он заявит о своих планах 21 декабря, когда ему исполнится 44 года. Президентские выборы во Франции намечены на 10 апреля 2022 года, и успеет ли к этому времени Макрон реализовать задуманное, сказать сложно. Тем не менее предвыборная ситуация во Франции всегда имеет свою сложную драматургию. Не менее сорока политиков уже заявили о собственных видах на исторические апартаменты в Елисейском дворце. Но чтобы официально включиться в кампанию, каждому из претендентов необходимо до 26 февраля 2022 года заручиться поддержкой не менее 500 муниципальных советников и мэров. Окончательный список кандидатов станет известен только 11 марта.

Эрик Земмур IllianDerex

Отсюда первый вывод: Земмур и Пекресс появятся в Армении без официального статуса кандидатов в президенты. Социологические замеры показывают, что Земмур в первом туре может рассчитывать только на 15%, а у Пекресс показатели «скользкие» и быстро меняются. Утверждается, что она может занять по итогам первого тура второе место, лидерство опросы отдают нынешнему главе государства. Второй вывод: для Земмура и Пекресс уникальный перенос части избирательной кампании на зарубежную площадку в Армению является главным средством для завоевания голосов политически влиятельной и экономически сильной 500-тысячнй армянской диаспоры во Франции. Это в узком смысле. В широком — они будут пытаться действовать в роли флагмана «защитников интересов христианства на Большом Ближнем Востоке» с целью сброса с себя одежды «провинциализма французского варианта». Третий вывод: на армянский плацдарм будут переноситься все признаки идейно-политического кризиса, бушующего во Франции на правом и левом флангах. Наконец, Земмур и Пекресс продемонстрируют тот факт, что Макрон «проиграл Кавказ», а правительство Никола Пашиняна во время второй карабахской войны «проиграло Париж», который вел себя не так, как изначально предполагали в Ереване. В этом смысле Земмур и Пекресс располагают аргументами для критики политики Макрона как в Закавказье в целом, так и в отношении Армении в частности.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

Ранее французские армяне возмущались «предательством» президента Франции Николя Саркози, теперь «недоумевают» по поводу политики Макрона, который выступал с одними только заявлениями. Но что конкретно может дать Еревану реализуемая на ее территории французская интрига, тем более что Армения надорвалась на многолетнем вооруженном и политическом противостоянии одновременно с Азербайджаном и Турцией, нуждается в мирной передышке и создании условий для развития, привлечения иностранных инвестиций и реализации намеченной политики модернизации. Ведь есть силы, не только внешние, которые пытаются удерживать ее в своих интересах на первой линии фронта. Скоро во Франции отшумит избирательная кампания, а Армении будет по-прежнему оставаться «при своих интересах и в прежнем геополитическом измерении». Земмур, которого уже называют «французским Трампом», заявил, например, о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем». От кого же он и, главное, как намерен «спасать Армению»? Правда, есть и иная сторона проблемы: после второй карабахской войны во взаимоотношениях между Пашиняном и западной армянской диаспорой стали обозначаться кризисные явления из-за его новой региональной политики.

Нагорно-карабахский конфликт Mil.am

Премьер стал терять прежнюю поддержку, и ему пытаются теперь создавать проблемы, держа на горизонте приманку в качестве потенциальных инвестиций. По мнению экспертов, это стало заметно, когда в ходе второй карабахской войны лобби армянской диаспоры, за исключением Франции, по загадочным причинам не поддержало Пашиняна, демонстрируя отсутствие надежд на перспективность заявленного им политического курса. Теперь, когда война с Азербайджаном проиграна, диаспора переживает полное разочарование, утрату доверия и обвиняет как нынешних, так и бывших руководителей правительства Армении. Но тогда зачем все же в Ереван отправляются Земмур и Пекресс?