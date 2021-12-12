Омск, , 13:37 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки подтверждено 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе, всего к 12 декабря жертвами COVID-19 стали 2970 человек.

Палата для больных COVID-19 в Москве (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 121 470. За минувшие сутки выявлено 569 новых носителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 99 267 пациентов, в том числе 825 за последние сутки.

«967 976 человек привиты от коронавируса, из них 725 678 человек получили оба компонента вакцины», — добавили в пресс-службе регионального оперштаба.