Кемерово, , 13:37 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 декабря, в стационарах находятся два человека, пострадавших в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

«Один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтёр в состоянии лёгкой степени», — говорится в оперативном сообщении.

При этом на амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтёра, 47 спасателей).

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