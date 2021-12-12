Кемерово, 12 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 декабря, в стационарах находятся два человека, пострадавших в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

«Один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтёр в состоянии лёгкой степени», — говорится в оперативном сообщении.

При этом на амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтёра, 47 спасателей).