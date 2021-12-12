Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Энн Райс — американская писательница, сценарист и продюсер, автор романа «Интервью с вампиром» — умерла в возрасте 80 лет. Об этом ее сын Кристофер Райс сообщил 12 декабря в Twitter.

«Я с болью в сердце сообщаю вам, что сегодня ночью Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом», — написал он.

Наибольшую известность Энн Райс принес роман «Интервью с вампиром», по которому в 1994 г. был снят одноименный фильм с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях. Другие романы о вампирах Райс также были экранизированы: в 2002 г. — «Королева проклятых».