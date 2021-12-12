Москва, , 13:31 — REGNUM Российские специалисты создали программно-аппаратный комплекс мониторинга высоковольтных линий электропередачи с использованием отечественной спутниковой системы связи «Гонец». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Высоковольтная линия электропередачи Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго»

Комплекс разработан входящей в Роскосмос компанией «Гонец» совместно с ООО «Импульс». Система состоит из группы датчиков, солнечной панели, управляющего компьютера и спутникового терминала.

Система позволяет автоматически отслеживать данные о состоянии ЛЭП в удалённых местах, включая поставленные объёмы электроэнергии. В случае аварийной ситуации осуществляется экстренная передача данных специальным службам с использованием спутниковой системы связи «Гонец».

Разработанная платформа может обрабатывать и передавать данные с датчиков разного типа, включая тепловизоры, термометры, датчики замыкания, угла наклона опоры и др. Особенностью разработки является её адаптация к российскому климату — терминалы могут работать при температуре — 50 °C до +50°С.

«Комплекс успешно протестирован, запатентован в России и выведен на российский рынок», — отметил технический директор ООО «Импульс» Илья Сторожев.