Кемерово, 12 декабря 2021, 13:30 — REGNUM В Кемеровской области горноспасатели продолжают повторное обследование горных выработок в шахте «Листвяжная». Неизвестным остаётся местонахождение одного погибшего шахтёра, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Уточняется, что параллельно идёт откачка воды, ведётся мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Работы ведутся круглосуточно.
Напомним, что 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек — 46 шахтёров и 5 горноспасателей.