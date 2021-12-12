Кемерово, 12 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области горноспасатели продолжают повторное обследование горных выработок в шахте «Листвяжная». Неизвестным остаётся местонахождение одного погибшего шахтёра, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

Уточняется, что параллельно идёт откачка воды, ведётся мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Работы ведутся круглосуточно.

Напомним, что 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек — 46 шахтёров и 5 горноспасателей.