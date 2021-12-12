12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин «заверил США и весь мир» в том, что Российская Федерация не будет «продолжать эскалацию» в отношении Украины.

Оксана Переможенко, , 15:20 — REGNUM Во время переговоров с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин «заверил США и весь мир» в том, что Российская Федерация не будет «продолжать эскалацию» в отношении Украины. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 10 декабря в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Месседж, который я получил от президента США, заключается в том, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства», — сказал он.

Заявление Владимира Зеленского обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что информация о якобы готовящемся нападении России на Украину «разгонялась» нарочно.

«В этой новости прекрасно всё, особенно порадовало про «незалежнiсть» (независимость. — О. П.)», — написал Oleg V.

«Дед Джо классно съехал с темы санкций СП-2 — типа защитил Украину от российской агрессии в обмен на санкции», — добавил Sasha T.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«Дедушка успокоил внука», — смеется Toruk_ M.

«США — красавчики. Придумали, что РФ хочет напасть. Потом втюхали лошарикам, что Байден защитил Украину», — смеется Вадим.

«Мы вас «спасли» от нападения, но, если что, воевать не будем. Украину нужно спасать не столько от РФ, сколько от заморского дедушки и островной бабушки… Пока они мутят воду во всём мире, спокойствия не будет…» — добавил Алексей Я.

«Точно? А по-моему, из Москвы сказали, что только сунься с провокацией на Донбасс. А так-то да, не нападут», — отметила Tanja E.

«Кому нужна голая и босая… [Украина]? Про*равших все, в долгах по макушку, с разрушенными предприятиями кто посадит на шею себе? По лоскутам ещё может и возьмут без обязательств перед кредиторами, а так вы на *рен никому не сдались. Сами себе все устроили — сами и расхлебывайте», — отреагировал Сергей К.

«Спи спокойно, дорогой наш клоун, никто на тебе нэ нападэ (не нападет. — О. П.)», — иронизирует Andre R.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И это надо было ждать, пока тебе хозяин скажет?..» — недоумевает Петрык П.

«Теперь придётся переобуваться и выполнять Минские!» — считает Алексей.

«Нападать никто и не собирался, живите за свои. А так-то это клоун будет от твоего поведения зависеть. Рыпнешься в Донецк — получишь леща, и дяденька твой заморский не поможет, хоть звони, хоть плачь», — написал Андрей Анатольевич.

«А как же вторжение? Так долго ждали, столько разговоров… Неужели отменяется?» — шутит Влад К.

«Удивляюсь, еще остались те, кто верит в политику Зеленского? Америка технично съехала, развела Украину», — написал Jon B.

«А что, без Америки это непонятно было?» — задалась вопросом «Просто Патрикеевна».

«Ух, можно вздохнуть. Тогда что там с тарифами, что с принудительной вакцинацией, что с продажей земли, что с нашей экономикой и, наконец, что там с коррупцией?!!» — поинтересовалась Юлия Б.

«А шо, хорошо же! Самим себе придумать вторжение. Самим себе его «храбро» остановить. Главное, не привлекать внимания санитаров», — подытожил Andrey S.

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