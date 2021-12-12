Москва, , 13:25 — REGNUM Во время открытия переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что он очень хотел бы лично увидеться с американским лидером. Кадры с этими словами 12 декабря были показаны в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — сказал Путин в ответ на слова Байдена о том, что он сожалеет, что не смог увидеться с ним на саммите Группы двадцати в Риме.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на данный момент преждевременно говорить об очной встрече лидеров двух стран.

«Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны G7, призвавшие РФ и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки, и «таких ошибок у государств G7 немало».