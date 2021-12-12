Россошь, Воронежская область, 12 декабря 2021, 13:20 — REGNUM В Воронежской области суд частично удовлетворил иск сотрудника «Минудобрения» и депутата Россошанского горсовета, отстранённого от работы из-за отсутствия прививки. Об этом в соцсетях сообщил правозащитник Илья Сиволдаев.
Как пояснил Сиволдаев, суд учёл, что постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников предприятий, в числе которых было указано и «Минудобрения», носит рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, как настаивала сторона истца, его работа не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, он не относится к категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации (в соответствии с календарем прививок Минздрава).
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Как сообщало ИА REGNUM, в российские суды поступил целый ряд исков от сотрудников к работодателям в связи с отстранением от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса. В частности, в Волгоградской области такие иски были поданы преподавателями музыкальной школы, однако они получили отказ.