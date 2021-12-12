Кемерово, , 13:19 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5956 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 13 267 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявили 78 739 случаев заражения коронавирусом, 71 161 человек выздоровел, 1622 пациента скончались.

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